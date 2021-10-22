Масочный режим отменили в Белоруссии

Минздрав Белоруссии отменил обязательный масочный режим. Об этом решении министерства сообщили в официальном Telegram-канале его пресс-службы.

Министр здравоохранения Белоруссии Дмитрий Пиневич 20 сентября заявил, что в Белоруссии идет четвертая волна коронавируса. Медицинские учреждения начали работать усиленно.

Министерство ввело обязательное ношение масок и соблюдение социальной дистанции 9 октября, но на последнем совещании по эпидемической ситуации президент страны Александр Лукашенко выступил против обязательного ношения масок. Он решил не вводить штрафы за несоблюдение масочного режима, не принуждать людей к вакцинации, но при этом потребовал не отменять обязательную медицинскую помощь.

Президент заключил, что каждый человек вправе распоряжаться своей судьбой и здоровьем так, как считает нужным.

«Исключено требование к обязательности использования физическими лицами средств индивидуальной защиты при посещении объектов, организаций, автомобильного, за исключением автомобилей личного пользования, воздушного, водного, железнодорожного транспорта, включая метрополитен», — такое сообщение опубликовали министры.