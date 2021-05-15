Президент Белоруссии Александр Лукашенко собирается вновь посетить Россию. С начала года это будет уже его третья рабочая поездка в РФ.

О планах Лукашенко сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на источники в Москве и Минске. По словам собеседников издания, это связано с работой над «дорожными картами» по интеграции.

Точная дата и место переговоров пока неизвестны. Но, скорее всего, встреча состоится до конца мая, отметил один из источник газеты.

Первые переговоры Путина и Лукашенко в 2021 году состоялась Сочи 22 февраля. Затем президент Белоруссии посетил Москву 22 апреля. И февральская, и апрельская встречи проходили за закрытыми дверями. Третьи переговоры, по данным «Коммерсанта», также пройдут с глазу на глаз.

Сам Лукашенко ранее заявил журналистам, что его новая встреча с Путиным запланирована на лето. Они намерены подготовить документы по заключенным договоренностям для одобрения высшего госсовета Союзного государства. Его заседание запланировано на осень.

Над планом «Программа действий Беларуси и РФ по реализации положений договора о создании Союзного государства» Москва и Минск работают с 2019 года. Со временем ее дополнили 31-й «дорожной картой» по интеграции экономик двух стран в разных сферах. Сейчас «дорожные карты» переименовали в союзные программы и сократили их количество до 28.