Лукашенко сделал старшего сына генералом

Старший сын белорусского президента Виктор Лукашенко стал генерал-майором запаса. Глава государства присвоил ему очередное звание 1 марта.

Указы о присвоении специального и воинских званий опубликовала пресс-служба лидера Белоруссии Александра Лукашенко.

«Виктору Лукашенко присвоено очередное воинское звание генерал-майора запаса», — отмечено в сообщении.

Очередное воинское звание президент присвоил еще пяти полковникам. Очередное специальное звание генерал-майора милиции получил полковник милиции Геннадий Казакевич.

Виктора Лукашенко 26 февраля избрали главой Национального олимпийского комитета (НОК) Белоруссии. До него с мая 1997 году НОК возглавлял сам Александр Лукашенко. Его старший сын был помощником по национальной безопасности. После назначения белорусский лидер пообещал его уволить с госдолжности.

Белорусский президент заявил, что не намерен передавать власть в стране своим детям, в том числе старшему сыну. По мнению экспертов, подобный транзит власти без внутриполитических реформ в Белоруссии неосуществим в принципе.