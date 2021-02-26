Лукашенко «закрыл» для сыновей дорогу к президентству. Есть несколько причин не отдавать им власть

Александр Лукашенко развеял слухи о том, что намерен передать президентские полномочия своему старшему сыну. Он заявил, что ни один из его детей не возглавит Белоруссию после него. Эксперты отмечают, что такой транзит власти в принципе неосуществим без внутриполитических реформ в стране.

Разговоры о передаче власти начались на фоне того, что новым главой Национального олимпийского комитета стал старший сын президента Виктор Лукашенко. До этого с мая 1997 года НОК возглавлял сам Александр Лукашенко. А Виктор занимал должность помощника по национальной безопасности.

Лукашенко-старший заверил, что после нового назначения его сын перестанет быть государственным служащим. Президент пообещал, что он будет уволен с должности помощника президента по нацбезопасности.

«И, самое главное, много ж вы слышите разговоров: транзит власти, вот тут сейчас Лукашенко старшему как минимум передаст власть, он будет править в стране. Я часто говорил, что в нашей семье это никогда не обсуждалось и обсуждаться не может. Потому что ни один мой ребенок президентом в Беларуси не будет после меня», — подчеркнул Лукашенко.

Эти заявления интересно звучат, учитывая, что все сыновья Лукашенко активно вовлечены в политику. Младший сын Николай и вовсе сопровождает отца на всех важных мероприятиях. Многие полагали, что он может стать заменой ему. Однако политологи, наоборот, подчеркнули, что в заявлениях Лукашенко-старшего ничего удивительного нет и их даже можно считать правдивыми.

Не та политическая система

Белорусский политолог Евгений Прейгерман отметил: Лукашенко часто говорит, что передавать власть своим сыновьям не будет. И, скорее всего, он действительно так считает.

Мог бы он в теории организовать политический транзит власти своим детям? Об этом сложно судить, но шансы малы.

Прейгерман объяснил, что нужно брать в расчет специфику политической системы Белоруссии. В ней царит персоналистский авторитарный режим, где полномочия президента были фактически выстроены именно под Лукашенко. Невозможно передать кому-то другому весь этот объем полномочий. Если это произойдет, то это будет дорога к очередным потрясениям и трагедиям.

«Даже для самого Лукашенко абсолютно рационально и очевидно, что надо идти по пути изменения Конституции, преобразования функционала, имеющегося у президента, и дальше думать о том, кто и каким образом может его сменить», — отметил эксперт.

В целом замена его на посту президента кем-то из сыновей маловероятна. В Белоруссии не монархия, где легализирована передача власти от одного члена семьи к другому. А когда начнется постепенная трансформация той политической системы, что есть в стране сейчас, то и политические реалии изменятся. Наверх выберутся новые люди. Маловероятно, что после суперпрезидентской системы, которую возглавлял авторитарный лидер, к власти придут дети этого самого лидера.

По примеру Казахстана

Политолог и директор Центра изучения кризисного общества Максим Вилисов заявил, что высказываниям Лукашенко в принципе не стоит придавать большое значение.

«Лукашенко не хозяин своему слову. Он много чего говорит из того, что не выполняет, поэтому всерьез это вообще не нужно воспринимать», — сказал эксперт. Вилисов добавил, что в данном случае президент страны, возможно, не слишком лукавит.

По его словам, в Белоруссии сейчас грядет конституционная реформа, которая будет постепенно реализовываться в этом году. В ходе нее возможно полное изменение системы, которое позволит Лукашенко сохранить власть и без должности президента.

«Станет каким-нибудь отцом нации, главой всебелорусского национального собрания или что-то еще в этом духе. Детям по казахскому сценарию дадут высокие посты. Например, станут главами правящей партии или получат контроль над силовыми структурами», — предположил Вилисов.

Вне реформ он добровольно никуда не уйдет и даже детям свой пост не отдаст, уверены эксперты.