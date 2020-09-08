Лукашенко: сбежавшие на Украину оппозиционеры заранее оформили все документы

Мария Колесникова и двое ее соратников заранее спланировали побег на Украину. Об этом заявил Александр Лукашенко в интервью российским журналистам.

«Она и двое — не то друзья, не то водители, не то близкие, не то далекие — они сегодня бежали в Украину. И у них документы, все, было оформлено заранее. Они предъявили паспорт на нашем участке», — заявил Лукашенко в беседе с журналистами RT.

Президент указал, что Колесникова, Антон Родненков и Иван Кравцов пересекли границу Белоруссии, но еще до территории Украины их оставил пост пограничников. Тогда оппозиционеры, по словам Лукашенко, дали «по газам» и на ходу «выбросили» Колесникову из машины.

«Они там втроем там были, кто ее мог выбросить? Наши пограничники, естественно, ее задержали, как положено, я как старый пограничник это говорю», — пояснил Лукашенко.

Теперь Родненкова и Кравцова будут требовать вернуть на родину, так как, по словам Лукашенко, они пересекли границу незаконно. Он также уточнил, что оппозиционеры отправились на Украину, потому что у Колесниковой там живет сестра. Президент добавил, что «еще не все знает» об этой ситуации.