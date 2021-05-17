Лукашенко разрешил силовикам стрелять «с учетом обстановки»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал поправки, предоставляющие правоохранителям право применять оружие и спецсредства «с учетом складывающейся обстановки». Об этом сообщило БелТА.

Речь идет о законе «Об изменении законов по вопросам обеспечения национальной безопасности Белоруссии».

«Конкретизируются основания для проведения личного досмотра граждан, досмотра находящихся при них вещей, транспортных средств. Например, становится возможным проведение такого досмотра при задержании», — говорится в тексте.

Этот документ также вносит изменения в законы, регулирующие деятельность органов внутренних дел и ряда других правоохранительных органов и военизированных организаций.

Поправки уточняют условия и пределы применения физической силы, специальных средств, оружия, боевой и специальной техники. Из документа следует, что сотрудники правоохранительных органов не несут ответственности за вред, причиненный в результате их применения, если это осуществлялось в соответствии с требованиями законодательных актов, которые регулируют деятельность этих органов. Кроме того, органы внутренних дел теперь имеют право применять боевую и специальную технику при пресечении массовых беспорядков.