Лукашенко поручил разместить в России облигации на 100 млрд российских рублей

Белоруссия разместит в России облигации на 100 миллиардов российских рублей. Указ об этом подписал президент республики Александр Лукашенко.

Такое решение было принято с целью рефинансирования внешнего госдолга Белоруссии, сообщил ТАСС.

Белорусскому правительству поручили в течение 2021–2023 годов осуществить привлечение внешних госзаймов республики путем эмиссии в России государственных ценных бумаг в качестве долговых обязательств со сроком обращения не менее 1092 дней.

По итогам 2020 года внешний государственный долг Белоруссии составил 18,6 миллиарда долларов, увеличившись на 8,4%. Новые заимствования идут не на развитие сектора экономики, а на погашение и реструктуризацию задолженности.

В конце прошлого года Москва и Минск подписали соглашение о предоставлении Россией Белоруссии миллиарда долларов в двух платежах. Первый транш кредита белорусская сторона получила 30 декабря. Второй транш должен поступить в этом году.

Помимо этого, минувшей осенью Белоруссия получила кредит в 500 миллионов долларов от Евразийского фонда стабилизации и развития. По словам Лукашенко, из этой суммы 200 миллионов долларов пошло на погашение долга перед Россией за газ, а остальные — на борьбу с коронавирусом.