Лукашенко рассказал о силе патриотизма, которая защищает страну

Белорусский президент Александр Лукашенко рассказал силовикам, что такое настоящий патриотизм. В четверг во Дворце Независимости глава государства наградил работников государственных предприятий и вручил новые погоны руководителям силовых структур.

«Сегодня мы также вручаем новые погоны генералам, которые наглядно показали, как нужно служить Отечеству, когда оно в опасности, как надо защищать интересы государства и свой народ. <…> Ведь настоящий патриотизм по большей части — это не слова, а дела, которые повышают качество жизни белорусов и значительно укрепляют наше государство», — цитирует БелТА слова президента.

Лукашенко поздравил всех награжденных и добавил, что вместе они смогут преодолеть все трудности, потому что «мы народ и нас подавляющее большинство», который знает, как сохранить и защитить страну.

Накануне Александр Лукашенко провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. Они в очередной раз обсудили укрепление российско-белорусских союзнических отношений и затронули тему касательно пандемии коронавируса.