Кремль рассказал про телефонный разговор Путина и Лукашенко

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко провели телефонный разговор. Они подтвердили настрой на дальнейшее укрепление союзнических отношений между двумя странами.

Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«С обеих сторон подтвержден настрой на дальнейшее укрепление российско-белорусских союзнических отношений», — сказано в сообщении.

Там также отметили, что лидеры стран дали высокую оценку в борьбе с распространением коронавирусной инфекции — в том числе отметили важное значение поставок российской вакцины в Белоруссию. По данным местных СМИ, Лукашенко предложил начать в республике производство вакцины с использованием российских технологий и технологического процесса — Путин поддержал эту идею.

Кроме того, Путин и Лукашенко обсудили проблематику урегулирования нагорно-карабахского конфликта. По данным белорусских СМИ, они также поговорили про обстановку в США, Польше, Литве и Украине. Президент Белоруссии также рассказал об актуальной ситуации в республике.

В Кремле добавили, что главы государств рассмотрели ряд практических вопросов взаимодействия в торгово-экономической сфере, а Лукашенко поздравил Путина и всех россиян с Днем народного единства.