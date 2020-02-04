Белорусы провернули сахарную аферу века через Россию. Лукашенко возмущенно объяснил схему

Директора всех сахарных заводов Белоруссии разом пропали. В один день они просто не вышли на работу. Позже их нашли в тюрьме. Лукашенко объяснил, что все они коррупционеры, связанные с Москвой.

«Что сделали эти дельцы? Они (директора сахарных заводов — прим. ред.) создали в Москве торговый дом. Можно было через концерн продать, договориться о цене и продать на рынке сахар.Нет, создали этот торговый дом. Поставили туда своих. С этих заводов в прошлом и этом году по бросовым ценам продавали торговому дому в Москве белорусский сахар. Те, увеличив цену, продавали на рынке. Разницу взятками раздавали директорам заводов», — заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Больше всего главу Белоруссии возмутило, что часть сахара по завышенной цене возвращалась назад. Даже не сам сахар — его вряд ли вывозили. Документы переоформляли в Москве, а потом отправляли обратно и прямо с заводов на белорусский рынок продукт поставляли с маржой, которую разбивали на взятки. Лукашенко добавил, что «попались и люди с погонами» и пообещал отправить всех «под метлу в камеру».

Ранее СМИ сообщили, что директоров белорусских сахарных заводов (всего в республике их четыре) задержали за продажу сахара в Россию по мошеннической схеме. В один прекрасный момент руководителей предприятий просто не нашли на рабочих местах. Они исчезли.

Белорусские силовики до сих пор ситуацию не комментировали. На эти сообщения отреагировал только местный генпрокурор Александр Конюк. Он без конкретики рассказал о «мошеннических схемах, которые заключаются между руководителями предприятий и российским контрагентами».