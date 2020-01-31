Бизнес с Россией может обернуться для белорусов реальным сроком. Подробности «сахарного дела»

В Белоруссии разом исчезли все директора сахарных заводов. А потом вроде как нашлись — в тюрьмах. Не исключено, они правоохранителей заинтересовали ими из-за продажи сахара в Россию. Так это или нет, покажет следствие. «360» собрал всю имеющуюся информацию по этому делу.

В Белоруссии работают четыре сахарных завода. Несколько дней назад самолет «Белавиа» вылетел из Минска в Мюнхен, но его развернули над Вроцлавом. Лайнер сел в Гродно. СМИ связали этот факт с тем, что на борту находился директор одного из заводов по производству сахара. Любопытно, что трех других директоров 27 января на рабочих местах не оказалось. Ни следственный комитет, ни пограничный комитет, ни комитет госбезопасности ситуацию на тот момент никак не прокомментировали.

Белорусские СМИ сообщили, что 25 января в рабочем кабинете директора Городейского сахарного комбината Михаила Криштаповича был обыск. Местные жители рассказывают, что затем дверь опечатали. Двумя днями ранее Криштаповича видели на территории завода, но уже в пятницу он должен был улететь в отпуск.

28 января выяснилось, что «пропал» директор Белорусской сахарной компании. Ее учредили сахарные заводы. В офисе, расположенном в Москве, ответили, что Дмитрий Кириллов вторую неделю находится в командировке.

Выяснилось, что между первой «пропажей» 24 января и последней 28 января куда-то исчезли и остальные директора сахарных заводов Белоруссии: директор Жабинковского сахарного завода Виктор Миронов, Слуцкого сахарорафинадного завода Николай Прудник, Скидельского сахарного комбината Дмитрий Егоров. Кто-то якобы в отпуске, других «вызвали в Минск», как сообщили их секретари.

Итого: «исчезли» все четыре директора сахарных заводов Белоруссии и глава «Белорусской сахарной компании», которая эти заводы объединяет. Кстати, именно эта консолидирующая организация активно сотрудничает с крупными дилерами и трейдерами в России — с более чем 40 компаниями в различных регионах.

Одно из популярных в Белоруссии СМИ Tut.by сообщило, что по «сахарному делу» было задержано 11 человек. Журналисты узнали об этом от двух источников, которые никак не связаны между собой. Сообщается, что расследование ведет Комитет государственной безопасности. В ведомстве информацию не подтверждают и не опровергают — вообще никак не комментируют.

Генеральный прокурор Александр Конюк достаточно немногословно разъяснил, в чем дело.

«Я не хочу анонсировать некоторые вещи, но они сейчас на слуху у всей республики. Но то, что сейчас произошло — это, опять-таки, внешняя дебиторская задолженность. Это те схемы мошеннические, которые заключаются между нашими руководителями предприятий и контрагентами, в основном российскими», — рассказал он телерадиокомпании «Гродно».

В конце лета 2019 года вопрос производства сахара в стране очень заинтересовал президента Белоруссии. Сообщалось, что правительство занимается разработкой мер «по недопущению негативных процессов в сахарной отрасли».

Председатель концерна «Белгоспищепром» Александр Забелло сообщил, что все сахарные заводы Белоруссии рентабельны. По его словам, у сахарных заводов есть «переходящие запасы» продукции, которые периодически «выбрасывают на рынок гораздо ниже себестоимости». Это делается для освобождения денежных средств. По словам Забелло, государство не намерено ставить «заградительные меры» для доступа на белорусский рынок.

31 августа президент Александр Лукашенко посетил Смолевичский район Минской области. Там ему доложили, что Белоруссия экспортирует сахар в Россию, и там скопились излишки продукта.

«Вы мне не страдайте. Ваше дело — продать то, что вырастили крестьяне. Россия не единственная в мире. Уже сейчас надо шевелиться. Не только и не столько в поле, а искать рынки реализации», — резко ответил белорусский лидер.

Он потребовал активизироваться в поиске новых рынков сбыта белорусского сахара.

Связан ли президентский разнос с «пропажей» директоров сахарных заводов Белоруссии? Действительно ли руководителям предприятий «шьют сахарное дело»? Увы, пока на эти вопросы нет ответов.