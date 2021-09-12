Лукашенко заявил о переговорах с Россией по поставкам С-400

Президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия ведет переговоры с Россией о поставках комплексов С-400. Об этом сообщило РИА «Новости».

Он добавил, что президент России Владимир Путин на встрече в Москве рассказал ему о более современных ЗРК С-500. Белорусский лидер сообщил, что с Россией согласован перечень вооружения, которое будет поставлено Минску до 2025 года. Речь идет о контракте более чем на один миллиард долларов.

Также Лукашенко во время награждения военнослужащих, которые участвовали в белорусско-российских учениях «Запад-2021», заявил, что на западе Союзного государства возникли новые угрозы и риски. Кроме того, ситуация обострилась на границах стран ОДКБ, написало агентство БелТА.

Лукашенко назвал учения — одним из важнейших мероприятий подготовки вооруженных сил, которое проходит «на фоне непрекращающейся гибридной агрессии со стороны Запада в отношении Беларуси и России».

«Мы видим новые риски и вызовы на западе Союзного государства, обострение обстановки на границах государств — членов ОДКБ», — сказал он.