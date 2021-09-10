Лукашенко рассказал о беспрецедентных шагах на переговорах с Путиным

Россия и Белоруссия во время переговоров президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко достигли беспрецедентных договоренностей. Об этом сообщил белорусский лидер во время встречи с председателем Следственного комитета РФ Александром Бастрыкиным.

«Хорошие были вчера мероприятия на уровне президентов Беларуси и России. Мы о многом договорились, это очень серьезные договоренности. Таких шагов мы еще не предпринимали, как за эти три года подготовки и выдачи этих союзных программ», — подчеркнул Лукашенко, его процитировало агентство БелТА.

Лукашенко также добавил, что президенты уделили отдельное внимание вопросам обеспечения безопасности и следственным органам. По его словам, они с Путиным договорились, что будут всячески поддерживать следователей в это непростое время.

Президент Белоруссии также отметил, что между странами налажено взаимодействие следственных органов.

«Я благодарен, что на любом уровне любая просьба выполняется мгновенно со стороны России: поделятся опытом, знаниями, материальной базой и помогут, если нужно где-то провести какие-то мероприятия», — заключил он.

Переговоры Лукашенко и Путина прошли 9 сентября в Москве. На следующий день глава Белоруссии встретился с Александром Бастрыкиным — в преддверии Дня сотрудника органов предварительного следствия, который отмечается 12 сентября. Президент начал разговор с поздравлений председателя Следственного комитета Белоруссии Дмитрия Гору, который присутствовал на встрече, а также всех следователей страны.