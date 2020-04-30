    30 апреля 2020, 13:52

    Лукашенко распорядился построить новый нефтепровод в Белоруссии

    Ольга Ситникова

    Белорусский лидер Александр Лукашенко распорядился построить новый магистральный нефтепровод. Об этом сообщило ИА RNS со ссылкой на сайт президента страны.

    «В целях диверсификации поставок нефти в Беларусь в 2020–2023 годах будет реализован инвестиционный проект по строительству магистрального нефтепровода „Гомель-Горки“», — уточнили на сайте.

    В сентябре прошлого года Лукашенко решил прорабатывать импорт нефти с альтернативных российскому рынков.

    Ранее Белоруссия приобрела танкер с нефтью объемом 80 тысяч тонн у национальной нефтяной компании Саудовской Аравии.