Белоруссия купила первую партию нефти у саудитов

Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco отправила танкер с нефтью объемом 80 тысяч тонн в Белоруссию. В ближайшее время судно прибудет в порт литовской Клайпеды, откуда потом его доставят на предприятия соседнего государства.

Как уточнил в беседе с РИА «Новости» пресс-секретарь государственного концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко, это первая партия нефти, которую официальный Минск приобрел у Саудовской Аравии.

«Закуплен пока один танкер, это первый танкер нефти», — подчеркнул он и уточнил, что о последующих закупках сырья у королевства пока говорить рано. Окончательное решение «подскажет рынок».

Поставки российской нефти в Белоруссию в мае подтверждены в объеме 1,13 тонны. Однако Минск намерен работать еще и с альтернативными поставщиками. Так, Минск уже покупал нефть у госкомпании Азербайджана и норвежских поставщиков. Кроме того, на Мозырский нефтеперерабатывающий завод сырье поступает из Польши.

Ежемесячно стране требуется около двух миллионов тонн сырья, чтобы загрузить свои перерабатывающие производства.

Ранее из-за ценовых разногласий по стоимости нефти белорусские НПЗ работали только в половину мощностей.

Россия и Белоруссия с начала года не могли договориться о ценах на поставку нефти. Стороны пришли к соглашению только во второй половине марта. Однако доходило и до скандалов. Так, Лукашенко заявлял, что если Россия откажется поставить предусмотренный контрактом объем, то Минск начнет добирать недостающие баррели из транзитного трубопровода.