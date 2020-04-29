Белоруссия купила первую партию нефти у саудитов
Как уточнил в беседе с РИА «Новости» пресс-секретарь государственного концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко, это первая партия нефти, которую официальный Минск приобрел у Саудовской Аравии.
«Закуплен пока один танкер, это первый танкер нефти», — подчеркнул он и уточнил, что о последующих закупках сырья у королевства пока говорить рано. Окончательное решение «подскажет рынок».
Поставки российской нефти в Белоруссию в мае подтверждены в объеме 1,13 тонны. Однако Минск намерен работать еще и с альтернативными поставщиками. Так, Минск уже покупал нефть у госкомпании Азербайджана и норвежских поставщиков. Кроме того, на Мозырский нефтеперерабатывающий завод сырье поступает из Польши.
Ежемесячно стране требуется около двух миллионов тонн сырья, чтобы загрузить свои перерабатывающие производства.
Ранее из-за ценовых разногласий по стоимости нефти белорусские НПЗ работали только в половину мощностей.
Россия и Белоруссия с начала года не могли договориться о ценах на поставку нефти. Стороны пришли к соглашению только во второй половине марта. Однако доходило и до скандалов. Так, Лукашенко заявлял, что если Россия откажется поставить предусмотренный контрактом объем, то Минск начнет добирать недостающие баррели из транзитного трубопровода.