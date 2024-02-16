Мир 16 февраля 2024, 16:18 Лукашенко раскрыл планы оппозиции по присоединению запада России к Белоруссии Лукашенко: оппозиция призывает присоединить запад России к Белорусии РИА «Новости»

Читать 360tv в

Белорусская оппозиция хочет присоединить российские западные земли к республике. На эту тему «беглые» уже ведут переговоры на Западе, заявил президент страны Александр Лукашенко. Видео его выступления опубликовали в Telegram-канале «Пул Первого».

Глава республики приехал на собрание Белорусского республиканского союза потребительских обществ. Он указал, что сегодня на Западе все желают о поражения России в противостоянии с Украиной. В том числе белорусские «беглые». Республиканская оппозиция утверждает, что Польша имеет права на западные земли Белоруссии.

Реклама

«А в случае поражения России Белоруссия будет прирастать за счет западных земель России», — процитировал оппозиционеров Лукашенко.

Он пояснил, что «беглые» имеют в виду что-то из Смоленской, Брянской и Псковской областей. При этом западную Белоруссию хотят отдать Польше.

Лукашенко заверил, что не согласится на подобное и будет бороться за земли страны, которые достались ей исторически.

Недавно спецслужбы Белоруссии задержали диверсантов. Глава государства призвал ведомства не расслабляться.