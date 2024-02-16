Мир 16 февраля 2024, 12:13 Спецслужбы Белоруссии задержали диверсантов Президент Лукашенко сообщил о задержании диверсантов в Белоруссии РИА «Новости»

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В Белоруссии задержали диверсантов. Президент Александр Лукашенко призвал ведомства не расслабляться на фоне посягательств других стран на западные земли, сообщило БелТА.

Глава республики выступил на общем собрании Белкоопсоюза. Лукашенко заявил, что силовики 16 февраля задержали нескольких готовивших диверсии на украинской границе. Граждане Украины и Белоруссии ползли по болотам и перебрасывали взрывчатку для совершения саботажа на российской и белорусской территории.

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Подобные случаи, по его словам, происходили по два-три раза в неделю. Президент призвал ведомства не расслабляться. Лукашенко заявил, что западные страны заинтересованы в поражении России, чтобы после этого присоединить к себе часть ее регионов и западной Белоруссии.

«Вы видите, что происходи вокруг. <…> Сегодня все желают на Западе, и в авангарде наши белорусские беглые, поражения России», — сказал он.

Президент сообщил, что завершилась контртеррористическая операция, которую жители, по его словам, даже не заметили. Режим КТО вводили в Гомельской области, часть которой граничит с Украиной. RT сообщил, что жителей призвали сохранять спокойствие и подчиняться требованиям спецслужб.