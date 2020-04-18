Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус за неточность

Лукашенко остался недоволен российскими тест-системами на коронавирус. По его словам, они часто «врут».

«Много тестируем. <…> Но должен откровенно сказать — тесты ни к черту. Вы, наверное, заметили, [президент России Владимир] Путин был (посещал — прим. ред.) в одной больнице инфекционной и после этого там заболел главный врач и в сердцах проговорился. <…> Говорит: „Я не буду больше этими тестами пользоваться: на 60% только дают правильные показания“», — заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время беседы с коллективом стеклозавода «Неман». Встречу транслировал телеканал ОНТ.

По его словам, российские тесты на 2019-nCoV дают правильные показания лишь в 30% случаев. В начале апреля российская сторона передала Белоруссии 10 тысяч тест-систем бесплатно. Позже Минск отказался покупать партию из 30 тысяч тестов из России.

Лукашенко в начале недели заявил, что в Белоруссии от последствий заражения коронавирусом никто не умер и не умрет. У всех скончавшихся пациентов, которые подхватили инфекцию, нашли букет хронических заболеваний.

По последним данным, в Белоруссии выявили 4779 случаев заражения вирусом из Уханя. Умерли 42 человека.