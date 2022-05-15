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    15 мая 2022, 22:35

    Детское питание в США оказалось в дефиците. Пока власти оправдываются, женщины продают грудное молоко

    Как американцы реагируют на дефицит детского питания в США

    Дарья Бунякова

    Американцы столкнулись с острым дефицитом детского питания. Уровень нехватки смесей перевалил за 40%, а продавцы только взвинчивают цены. К такой ситуации привели проблемы с поставками и отзыв крупной партии продуктов для детей. Власти США продолжают оправдываться, обещая решить проблему. Тем временем в стране дошло до того, что матери стали продавать грудное молоко.

    Дефицит детского питания

    Перебои с поставками детского питания начались в США в феврале. Тогда известная компания Abbott Nutrition сняла с продажи большую партию смеси, произведенной на заводе в Мичигане. Товар отозвали после того, как четверо младенцев заболели бактериальными инфекциями. Двое детей погибли, сообщило издание The Washington Post. Предприятие фирмы до сих пор не работает.

    Ситуацию усугубили проблемы с цепочками поставок, а также рост цен. В конце апреля инфляция в США достигла самого высокого показателя за последние 40 лет. Причем стоимость товаров продолжает увеличиваться.

    Согласно исследованию, в мае уровень дефицита детских молочных смесей в американских магазинах достиг 43%. Такой показатель оказался на 10% выше по сравнению с апрелем. В первой половине 2021 года нехватка составляла всего 2-8%.

    Детское питание в США оказалось в дефиците. Пока власти оправдываются, женщины продают грудное молоко | Изображение 1Источник фото: РИА «Новости»

    «Я уже просто на грани, Я реально расстроена, я боюсь. У нас осталось детского питания на две недели, а что делать дальше?» — задалась вопросом жительница Мэриленда Кайла Зуренко в эфире телеканала Fox News.

    Сейчас американцам приходится постараться, чтобы найти детское питание. Смеси можно купить в Сети, но продавцы подняли на них цены в несколько раз. По оценкам Министерства здравоохранения и социальных служб, до недавнего скачка инфляции одна семья тратила на детское питание около 1500 долларов в год. Теперь в такую сумму уложиться стало нереально.

    «На Ebay я нашла две коробки, то есть восемь банок, которые стоили 800 долларов», — рассказала Джесси Уайтсайдс.

    Оправдания властей

    Столкнувшиеся с дефицитом жители США сразу же стали жаловаться властям. Но американской администрации оказалось нечего ответить населению.

    Во время последнего выступления Джен Псаки в качестве пресс-секретаря Белого дома ее спросили, что делать родителям, которые не могут найти необходимые смеси. На это Псаки посоветовала обратиться к педиатру, если здоровье младенца в опасности. Эти слова разозлили американцев, которые сочли их циничными. Белый дом лишь отмахнулся формальной фразой, так и не предложив решение проблемы с поставками.

    Детское питание в США оказалось в дефиците. Пока власти оправдываются, женщины продают грудное молоко | Изображение 2Источник фото: unsplash.com

    После этого аналогичный вопрос задали президенту Джо Байдену. Он заявил, что руководство страны действует настолько быстро, насколько это возможно.

    «Если бы мы были лучше в сфере чтения мыслей, думаю, мы могли бы», — предположил американский лидер.

    Выступления представителей власти вызвали еще большее негодование американцев. Соцсети заполонили резкие высказывания пользователей.

    «Наша страна только что отдала миллиардов долларов Украине, но в то же время мы не можем предоставить в магазины достаточное количество детских смесей для наших мам», — написал американский журналист Клэй Тревис.

    «Проблема в том, что наше правительство не предлагает реальных решений по борьбе с нехваткой продовольствия. Нельзя во всем винить Путина. И речь идет не только о детской смеси», — поддержал другой.

    Спустя несколько дней правительство США пообещало нарастить темпы производства детского питания и увеличить импорт из других стран.

    «Мы считаем, что предпринимаемые нами усилия упростят процесс поставок в США уже в течение нескольких недель. Согласно нашим данным, уровень запасов в розничных магазинах уже стабилизируется, но мы все ровно продолжаем круглосуточно работать для решения проблемы дефицита», — заявил Reuters глава Управления по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) Роберт Калифф.

    Детское питание в США оказалось в дефиците. Пока власти оправдываются, женщины продают грудное молоко | Изображение 3Источник фото: unsplash.com

    К решению проблемы подключился и Байден. Он пригрозил спекулянтам и пообещал упростить бюрократические процедуры.

    «Сегодня президент Байден переговорил с представителями розничных сетей и компаний-производителей, включая Wal-Mart, Target, Reckitt и Gerber, для обсуждения возможностей совместными усилиями помочь семьям получить доступ к смесям для новорожденных», — сообщили в Белом доме.

    Но пока дефицит в американских магазинах сохраняется. Крупные торговые сети ввели ограничение на продажу смесей в одни руки.

    Помощь или бизнес?

    Пока одни ломают голову над тем, чем кормить своих детей, другие устраивают неоднозначные акции. Актриса Гвинет Пэлтроу выложила в соцсетях коллекцию меховых подгузников с янтарными креплениями. За изделие она попросила 120 долларов.

    Подписчики не оценили такой троллинг и осудили актрису. В итоге Пэлтроу пояснила, что не продает подгузники. По ее словам, она просто решила привлечь внимание к проблеме бедности, так как для многих людей этот детский предмет гигиены стал роскошью. Актриса напомнила о дополнительном налоге и отметила, что американцы доплачивают те самые 120 долларов, которые она установила в качестве цены.

    Помочь оставшимся без детского питания женщинам, а заодно и заработать, решила молодая мать из Юты. Алисса Читти выставила на продажу 118 литров собственного грудного молока, сообщил Fox 13.

    «Я полагаю, что мне не хватит места для молока, поэтому я решила помочь кому-то еще», — рассказала она.

    Сначала девушка хотела сделать пожертвование местному молочному банку, но потом решила опубликовать объявление в Сети. Грудное молоко она хранит в замороженном виде. Читти набрала уже три полных холодильника.