Детское питание в США оказалось в дефиците. Пока власти оправдываются, женщины продают грудное молоко

Американцы столкнулись с острым дефицитом детского питания. Уровень нехватки смесей перевалил за 40%, а продавцы только взвинчивают цены. К такой ситуации привели проблемы с поставками и отзыв крупной партии продуктов для детей. Власти США продолжают оправдываться, обещая решить проблему. Тем временем в стране дошло до того, что матери стали продавать грудное молоко.

Дефицит детского питания

Перебои с поставками детского питания начались в США в феврале. Тогда известная компания Abbott Nutrition сняла с продажи большую партию смеси, произведенной на заводе в Мичигане. Товар отозвали после того, как четверо младенцев заболели бактериальными инфекциями. Двое детей погибли, сообщило издание The Washington Post. Предприятие фирмы до сих пор не работает.

Ситуацию усугубили проблемы с цепочками поставок, а также рост цен. В конце апреля инфляция в США достигла самого высокого показателя за последние 40 лет. Причем стоимость товаров продолжает увеличиваться.

Согласно исследованию, в мае уровень дефицита детских молочных смесей в американских магазинах достиг 43%. Такой показатель оказался на 10% выше по сравнению с апрелем. В первой половине 2021 года нехватка составляла всего 2-8%.

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«Я уже просто на грани, Я реально расстроена, я боюсь. У нас осталось детского питания на две недели, а что делать дальше?» — задалась вопросом жительница Мэриленда Кайла Зуренко в эфире телеканала Fox News.

Сейчас американцам приходится постараться, чтобы найти детское питание. Смеси можно купить в Сети, но продавцы подняли на них цены в несколько раз. По оценкам Министерства здравоохранения и социальных служб, до недавнего скачка инфляции одна семья тратила на детское питание около 1500 долларов в год. Теперь в такую сумму уложиться стало нереально.

«На Ebay я нашла две коробки, то есть восемь банок, которые стоили 800 долларов», — рассказала Джесси Уайтсайдс.

Оправдания властей

Столкнувшиеся с дефицитом жители США сразу же стали жаловаться властям. Но американской администрации оказалось нечего ответить населению.

Во время последнего выступления Джен Псаки в качестве пресс-секретаря Белого дома ее спросили, что делать родителям, которые не могут найти необходимые смеси. На это Псаки посоветовала обратиться к педиатру, если здоровье младенца в опасности. Эти слова разозлили американцев, которые сочли их циничными. Белый дом лишь отмахнулся формальной фразой, так и не предложив решение проблемы с поставками.

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После этого аналогичный вопрос задали президенту Джо Байдену. Он заявил, что руководство страны действует настолько быстро, насколько это возможно.

«Если бы мы были лучше в сфере чтения мыслей, думаю, мы могли бы», — предположил американский лидер.

Выступления представителей власти вызвали еще большее негодование американцев. Соцсети заполонили резкие высказывания пользователей.

«Наша страна только что отдала миллиардов долларов Украине, но в то же время мы не можем предоставить в магазины достаточное количество детских смесей для наших мам», — написал американский журналист Клэй Тревис.

«Проблема в том, что наше правительство не предлагает реальных решений по борьбе с нехваткой продовольствия. Нельзя во всем винить Путина. И речь идет не только о детской смеси», — поддержал другой.

Спустя несколько дней правительство США пообещало нарастить темпы производства детского питания и увеличить импорт из других стран.

«Мы считаем, что предпринимаемые нами усилия упростят процесс поставок в США уже в течение нескольких недель. Согласно нашим данным, уровень запасов в розничных магазинах уже стабилизируется, но мы все ровно продолжаем круглосуточно работать для решения проблемы дефицита», — заявил Reuters глава Управления по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) Роберт Калифф.

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К решению проблемы подключился и Байден. Он пригрозил спекулянтам и пообещал упростить бюрократические процедуры.

«Сегодня президент Байден переговорил с представителями розничных сетей и компаний-производителей, включая Wal-Mart, Target, Reckitt и Gerber, для обсуждения возможностей совместными усилиями помочь семьям получить доступ к смесям для новорожденных», — сообщили в Белом доме.

Но пока дефицит в американских магазинах сохраняется. Крупные торговые сети ввели ограничение на продажу смесей в одни руки.

Помощь или бизнес?

Пока одни ломают голову над тем, чем кормить своих детей, другие устраивают неоднозначные акции. Актриса Гвинет Пэлтроу выложила в соцсетях коллекцию меховых подгузников с янтарными креплениями. За изделие она попросила 120 долларов.

Подписчики не оценили такой троллинг и осудили актрису. В итоге Пэлтроу пояснила, что не продает подгузники. По ее словам, она просто решила привлечь внимание к проблеме бедности, так как для многих людей этот детский предмет гигиены стал роскошью. Актриса напомнила о дополнительном налоге и отметила, что американцы доплачивают те самые 120 долларов, которые она установила в качестве цены.

Помочь оставшимся без детского питания женщинам, а заодно и заработать, решила молодая мать из Юты. Алисса Читти выставила на продажу 118 литров собственного грудного молока, сообщил Fox 13.

«Я полагаю, что мне не хватит места для молока, поэтому я решила помочь кому-то еще», — рассказала она.

Сначала девушка хотела сделать пожертвование местному молочному банку, но потом решила опубликовать объявление в Сети. Грудное молоко она хранит в замороженном виде. Читти набрала уже три полных холодильника.