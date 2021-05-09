«Величественный подвиг». Путин поздравил россиян с Днем Победы

Президент РФ Владимир Путин обратился к ветеранам с поздравлениями по случаю празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне. Глава государства выступил на Красной площади, где проходит торжественный военный парад.

«Граждане России, дорогие ветераны, сержанты и матросы, товарищи офицеры, генералы и адмиралы. Поздравляю вас с Днем Победы! Победы колоссального исторического значения для судеб всего мира. С праздником, который был и будет для нашего народа священным», — сказал Путин.

Нынешние поколения всегда будут помнить, что этот величественный подвиг в Победе над нацизмом совершил именно советский народ, подчеркнул российский лидер.

«Дорогие ветераны, мы преклоняемся перед вашей силой духа. Вы доказали, что только вместе можно достичь невозможного, одолели беспощадного врага, защитили свой дом, детей, и прославили в веках 9 мая 1945 года», — заявил глава государства.

Путин отметил, что народ бился насмерть на всех рубежах и всегда был один на героическом жертвенном пути.

«Люди всех национальностей, исповеданий сражались за каждую пядь земли. Доблесть советских воинов, несгибаемость жителей увековечены в названиях улиц городов Минска и Киева, Москвы и Тулы. Мы помним и тех, кто даровал кров, кто поддерживал тех, кто оказался в эвакуации. Непроходящей болью отзываются в нас судьбы узников концлагерей и жителей блокадного Ленинграда», — сказал президент.