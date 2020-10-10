Лукашенко пришел в СИЗО на встречу с Бабарико

В субботу, 10 октября, Александр Лукашенко пообщался в СИЗО с членами координационного совета и объединенного штаба, в том числе с экс-претендентом на выдвижение в президенты Виктором Бабарико. Встреча длилась более четырех часов.

Информация об этом появилась в Telegram-канале «Пул Первого».

«Конституцию на улице не напишешь», — так Лукашенко сказал присутствующим.

По словам пресс-службы, президент посетил совет, чтобы услышать мнение каждого. Однако содержание беседы было принято оставить в секрете.

Накануне белорусский президент признался, что помог оппозиционеру Светлане Тихановской сбежать в Литву, сообщает Ura.ru. По его словам, Тихановскую под охраной 120 силовиков вывезли к детям в Литву. Для проживания на первое время ей выделили из госбюджета 15 тысяч долларов. Глава государства также добавил, что бывший кандидат на пост президента была очень благодарна ему, отчего даже расплакалась.

Ранее Лукашенко призвал создать специальный оргкомитет и провести выборы Всебелорусского народного собрания.