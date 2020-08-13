Лукашенко приказал разобраться со всеми задержаниями протестующих

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил разобраться со всеми задержаниями в ходе массовых демонстраций. Об этом рассказала председатель верхней палаты парламента республики Наталья Кочанова.

Ее слова приводит близкий к президентской пресс-службе Telegram-канал «Пул Первого».

«Президент услышал мнение трудовых коллективов и поручил разобраться по всем фактам задержаний, которые произошли в последние дни», — заявила Кочанова.

Она отметила, что сейчас власти интенсивно работают над этим. По ее словам, согласно данным на вечер 13 августа, уже отпустили более тысячи человек.

С них взяли обязательство не участвовать в несанкционированных мероприятиях. Несовершеннолетних задержанных передали родителям под расписку.

В Белоруссии уже четвертый день проходят массовые протесты. Люди не согласны с результатами выборов на пост президента, на которых снова победил Лукашенко. За несколько дней было задержано больше пяти тысяч граждан.