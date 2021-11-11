Лукашенко пригрозил остановить транзит газа в Европу

Если западные санкции коснутся границ Белоруссии, то транзит газа в Европу прекратится. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.

«Мы обогреваем Европу, они нам еще угрожают, что закроют границу. А если мы перекроем природный газ туда? Поэтому я бы руководству Польши, литовцам и прочим безголовым порекомендовал думать, прежде чем говорить», — приводит «Интерфакс» слова Лукашенко.

Глава государства напомнил, что в защите суверенитета и независимости Белоруссии не остановится ни перед чем.

Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала дополнительные санкции против Белоруссии, которые введут на следующей неделе. Под ограничения попадут несколько организаций и частных лиц. Она отметила, что так ЕС собирается ответить Лукашенко на ситуацию с мигрантами на белорусско-польской границе. На Западе считают, что белорусский лидер использует нелегалов, чтобы дестабилизировать ситуацию.

Сейчас на границе Польши и Белоруссии скопилось несколько тысяч беженцев с Ближнего Востока и из Африки, которые не могут попасть ни в одну из стран. Они оказались запертыми в приграничной зоне.