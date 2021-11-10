Евросоюз назвал сроки расширения санкций против Белоруссии

Евросоюз расширит санкционный список в отношении Белоруссии на следующей неделе. Под рестрикции попадут не только физические лица, но и организации республики. Это будет ответом на попытку дестабилизации ситуации при помощи мигрантов. С таким заявлением выступила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после переговоров с президентом США Джо Байденом. Видео с ее заявлением опубликовано в Twitter.

Глава Еврокомиссии отметила, что расширение санкций против Белоруссии будет очень быстрым. Новый пакет рестрикций вступит в силу уже на следующей неделе.

«Мы должны защитить наши демократии от такого рода циничного геополитического давления», — подчеркнула фон дер Ляйен. Она пояснила, что не считает происходящее миграционным кризисом, а рассматривает это как попытку властей Белоруссии дестабилизировать ситуацию в регионе.

«Насколько я проинформирована, Соединенные Штаты подготовили санкции, которые вступят в силу в начале декабря», — уточнила глава Еврокомиссии.

Также фон дер Ляйен не исключила, что Евросоюз введет санкции против авиакомпаний, которые стоят за незаконной перевозкой мигрантов в Минск. По ее словам, сейчас идут переговоры с властями стран, откуда прибыло большинство беженцев. Если они не прекратят сотрудничество с Белоруссией, то против них тоже введут ограничения.

Ситуация с мигрантами на границе граничащих с Белоруссией стран Евросоюза обострилась на этой неделе, когда несколько тысяч беженцев собрались на приграничной зоне с Польшей. Варшава выдвинула на место войска, чтобы не допустить проникновения на свою территорию.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в сложившейся ситуации виноваты страны Запада, чья политика на Ближнем Востоке привела к появлению огромного количества беженцев.