Лукашенко пригрозил МОК судом из-за санкций

Лукашенко собрался судиться с Международным олимпийским комитетом (МОК) после введения санкций против него и Национального олимпийского комитета Белоруссии. Он посчитал ограничения несправедливыми.

«Надо нам обратиться в суд. Пусть Бах (глава МОК Томас Бах — прим. ред.) и банда расскажут, в чем моя вина, что я свою страну защищаю? Ну так вы меня поддерживаете в этой политике в подавляющем большинстве, и я защищаю свою страну. Я защищаю вас», — приводит БелТА слова президента республики Александра Лукашенко.

Белорусский лидер добавил, что уже 25 лет не принимал участия в мероприятиях под эгидой МОК, поэтому переживет эти санкции.

Накануне Томас Бах на пресс-конференции заявил, что «текущее руководство НОК Белоруссии недостаточно защищает своих спортсменов от политической дискриминации». Поэтому МОК решил ввести санкции в отношении Лукашенко, его старшего сына и первого вице-президента НОК Виктора Лукашенко и члена исполкома НОК Дмитрия Баскова, пишет RT. Финансирование белорусского комитета заморозят. Оставят только деньги на подготовку спортсменов к Олимпийским играм в Токио.