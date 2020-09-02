Президент России Владимир Путин встретится со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко в ближайшее время. Разговор лидеров двух стран состоится в Москве.

Глава МИД РФ Сергей Лавров уточнил, что переговоры пройдут в ближайшие пару недель. Слова министра привело РИА «Новости».

«В ближайшие пару недель состоится встреча президентов двух стран в российской столице», — сказал Лавров.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что встреча указывает на настрой обоих государств на дальнейшее развитие равноправных и взаимовыгодных отношений. Оно будет идти в том числе в рамках Союзного государства.

В четверг в Минск приедет премьер-министр России Михаил Мишустин. А в пятницу в российскую столицу прилетит глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин. Он будет участвовать в заседании министров обороны стран СНГ, стран — участниц ШОС и государств ОДКБ.