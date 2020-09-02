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    02 сентября 2020, 13:08

    Лукашенко приедет в Москву в ближайшие две недели — Лавров

    Александра Ломейко

    Президент России Владимир Путин встретится со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко в ближайшее время. Разговор лидеров двух стран состоится в Москве.
    Лукашенко приедет в Москву в ближайшие две недели — Лавров

    Глава МИД РФ Сергей Лавров уточнил, что переговоры пройдут в ближайшие пару недель. Слова министра привело РИА «Новости».

    «В ближайшие пару недель состоится встреча президентов двух стран в российской столице», — сказал Лавров.

    Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что встреча указывает на настрой обоих государств на дальнейшее развитие равноправных и взаимовыгодных отношений. Оно будет идти в том числе в рамках Союзного государства.

    В четверг в Минск приедет премьер-министр России Михаил Мишустин. А в пятницу в российскую столицу прилетит глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин. Он будет участвовать в заседании министров обороны стран СНГ, стран — участниц ШОС и государств ОДКБ.

    Новости SMI.FM