Мир 23 декабря 2022, 17:43 Лукашенко прибудет в Россию с рабочим визитом 24 декабря Президент Белоруссии Лукашенко 24 декабря посетит российский Центр подготовки космонавтов РИА «Новости»

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко 24 декабря посетит Россию с рабочим визитом, сообщила пресс-служба главы государства. Политик отправится в Центр подготовки космонавтов имени Гагарина, а на следующей неделе примет участие в саммите лидеров стран СНГ.

Лукашенко получил от президента России Владимира Путина приглашение в Звездный городок в Московской области. В Центре подготовки космонавтов проходят отбор кандидаты на полет в космос от Белоруссии.

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В пресс-службе белорусского лидера отметили, что Лукашенко ознакомится с работой Центра, а также обсудит с российским коллегой дальнейшие перспективы двустороннего сотрудничества в космической сфере.

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В начале следующей недели президенты посетят встречу глав государств — участников СНГ, где подведут итоги уходящего года.

Ранее Владимир Путин посетил с рабочим визитом Минск. Александр Лукашенко после проведения переговоров подчеркнул, что Россия сможет обойтись без Белоруссии, а вот Белоруссия без России — не сможет.