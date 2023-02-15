Мир 15 февраля 2023, 01:59 Зеленскому предрекли свержение после потери Артемовска Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленского ждет свержение после потери Артемовска РИА «Новости»

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Потеря ВСУ Артемовска спровоцирует волну недовольства среди населения Украины. Это при определенных обстоятельствах грозит свержением президента страны Владимира Зеленского. Такое мнение высказал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

«Если произойдет окружение украинских войск в Артемовске, то там же тысячи солдат — и уже Зеленскому не удастся выскочить», — отметил Соскин.

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По его мнению, в этом случае президента вместе с главой его офиса Андреем Ермаком и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным «ждет просто аутодафе» (публичное сожжение еретиков в Средние века — прим. ред.). Причем, как считает Соскин, это произойдет очень быстро.

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Сейчас Зеленский находится в трудном положении. Российская армия одерживает новые победы, а внутри Украины продолжает увеличиваться недовольство политикой властей.

«На сегодняшний день внутренняя политическая и социальная ситуация на Украине очень нестабильная», — подытожил Соскин.

Газета The Wall Street Journal также писала о возможном падении доверия к Зеленскому как внутри Украины, так и на международной арене, в случае потери украинскими солдатами Артемовска. Как отмечали авторы публикации, сражение за город дорого обходится Киеву.