Лукашенко предложил вывозить украинское зерно через Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем вывоз украинского зерна через Белоруссию. Об этом сообщило РИА ФАН.

Он заявил, что готов оказывать в этом вопросе помощь и выделить необходимое количество железнодорожного транспорта. Также Лукашенко предложил Украине и балтийским странам устроить переговоры на эту тему.

Ранее московский бизнесмен Александр Агеенков выпустил кремы для лица под названием «Превентивный удар» с портретом Лукашенко на тюбике.