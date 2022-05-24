Московский бизнесмен выпустил грибные кремы для лица с Лукашенко на тюбике

Московский бизнесмен Александр Агеенков запустил линейку кремов для лица, в состав которых входят вешенки и грибы шиитаке. На тюбике одного из кремов линейки изображен Александр Лукашенко. С предпринимателем поговорил «Ридус».

Антивозврастной крем с президентом Белоруссии называется «Превентивный удар» — по мотивам многочисленных мемов, которые разошлись в Интернете после встречи Лукашенко и Путина. Бизнесмен рассказал, что не боится исков от Лукашенко, поскольку «это все выясняется эмпирическим путем», а также допустил, что выпустит косметику и с другими политиками.

«Будет ли Лукашенко на других косметических продуктах, пока не уверен. Возможно, других каких-то государственных деятелей используем. Например, из Латинской Америки — Уго Чавеса, Мадуро. Это творческий процесс. Может быть, кто-нибудь завтра что-нибудь отчебучит и это станет модно и популярно», — сказал Агеенко.