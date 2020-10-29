Лукашенко предложил привлечь бывших военных в народную дружину и дать им оружие

«Почему не привлечь нам, вплоть до вооружения, в эти летучие отряды бывших военнослужащих? Они могут нам здорово помочь. И надо, чтобы каждый человек почувствовал, что он защищает свою семью и свою землю», — приводит агентство слова президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Руководитель Белоруссии заявил, что бывшие военные — как мужчины, так и женщины — сами просятся в народную дружину. Он подчеркнул, что силовые структуры и армия обеспечат защиту страны, а дружинники будут защищать свои дома.

В Белоруссии уже третий месяц проходят массовые протесты несогласных с итогами президентских выборов 9 августа. Люди вышли на улицы после того, как ЦИК объявил о победе Лукашенко с большим перевесом. По данным Центризбиркома, действующий руководитель Белорусского государства набрал 80,1% голосов. Белорусская оппозиция сформировала координационный совет, а участники несанкционированных акций периодически вступают в стычки с силовиками.

29 октября Лукашенко отстранил от должности министра внутренних дел республики. Экс-глава силового ведомства стал помощником президента по Гродненской области, а МВД возглавил начальник минской милиции Иван Кубраков. Белорусский политолог Валерий Карбалевич пояснил «360», что эти перестановки — «симптом серьезного брожения в среде силовых структур, которые занимаются разгонами уличных протестов».