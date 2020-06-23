Лукашенко потребовал у оппозиции не занижать его рейтинг

«Это вы „Саша 3%“ уже написали на майках. Но вы хоть верите, что у действующего президента [рейтинг] 3%? Да вот в этой альтернативной компании я и то больше трех наберу. Поэтому не надо нас дергать. И никогда не оскорбляйте», — заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Он добавил, что фразы «Вусаты таракан» (усатый таракан — прим. ред.) в его адрес неприемлемы. Белорусский лидер подчеркнул, что сам никого не оскорблял и не позволит оскорблять себя.

Очередные выборы главы государства пройдут в республике в этом году 9 августа. Лукашенко будет претендовать на президентское кресло уже в шестой раз. В предвыборной гонке в 2020 году участвуют семь человек. Один из участников борьбы за пост президента Белоруссии — экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико — сейчас находится в СИЗО белорусского КГБ по обвинению в незаконном выводе денег за границу.