Лукашенко посетовал на необходимость «собачиться» с Путиным вместо того, чтобы выпить водки

Минск и Москва продолжают переговоры о вопросах интеграции двух стран. Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что эти вопросы заставляют его «собачиться» с российским коллегой Владимиром Путиным, хотя стороны лучше бы выпили рюмку водки перед Новым годом.

По словам Лукашенко, тему углубления интеграции вынесли на уровень обсуждения президентов России и Белоруссии.

«И мы перед Новым годом вместо того, чтобы встретиться с моим близким другом Владимиром Владимировичем Путиным, взять рюмку водки или самогона (я привезу из Беловежской Пущи) выпить и пожать друг другу руки, мы начинаем собачиться», — сказал президент в интервью «Эху Москвы». Расшифровка опубликована на сайте белорусского главы.

Однако Лукашенко возмутился, что нельзя организовать экономику, если Минску «говорят: 152 доллара должна быть цена» за тысячи кубометров газа. При этом в 2019 году для Белоруссии была установлена фиксированная стоимость газа — 127 долларов за тысячу кубометров на границе.

Россия и Белоруссия в конце 2018 года договорились создать рабочую группу для решения проблемных вопросов между странами и развития интеграции. В 2019-м было решено создать около 28 «дорожных карт» по интеграции в разных сферах. К середине 2020 года должно появиться законодательство, а с 2021 года планируется запустить нефтегазовый, транспортный, промышленный, сельскохозяйственный рынки.

Во время пресс-конференции 19 декабря Путин сообщил, что по вопросу интеграции еще не реализовано большое количество задач. А 20 декабря главы России и Белоруссии провели переговоры по этим вопросам в Санкт-Петербурге.