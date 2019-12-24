Лукашенко обвинил Россию в завинчивании гаек и предупредил о войне с НАТО

Россия продолжает настаивать на интеграции с Белоруссией. Если Москва посягнет на суверенитет страны, то окажется втянута в войну с НАТО и западными государствами, выступающими гарантами Минска. Такое заявление сделал белорусский президент Александр Лукашенко.

«Если Россия попробует нарушить наш суверенитет, вы знаете, как отреагирует не только мировое сообщество — они окажутся втянутыми в войну. Этого уже Запад и НАТО не перенесут, потому что они сочтут это за угрозу им. И в чем-то они правы», — сказал Лукашенко в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

При этом президент добавил, что Белоруссия является форпостом России и встанет на сторону соседнего государства в случае военных действий. На последних переговорах Лукашенко заверил российского лидера Владимира Путина, что Минск «не пропустит танки на Москву».

Однако Лукашенко также отметил, что Россия ежегодно «завинчивает гайки» Белоруссии. В частности, товарооборот двух стран уже достиг девяти миллиардов долларов.

«То есть мы у вас (России. — прим. ред.) покупаем на девять миллиардов долларов больше, чем продаем. <…> Так вот вопрос: что мы от этого получили? Получили, что вы каждый раз, каждый год начинаете нас прессовать, завинчивая гайки и повышая цены?» — подчеркнул он.

Встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко проходила 20 декабря в Санкт-Петербурге. Стороны обсуждали вопрос интеграции и создания дорожных карт.