Лукашенко попытался вручить букет цветов инвалиду без рук

Президент Белоруссии Александр Лукашенко попытался вручить букет цветов инвалиду, у которого нет рук. Неловкую ситуацию, в которой оказался глава республики, показали на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал «Беларусь сейчас».

Предположительно, Лукашенко оконфузился на церемонии вручения наград за духовное возрождение республики. На записи можно заметить, как президент Белоруссии берет букет у маленькой девочки, а затем подходит с цветами к мужчине в инвалидном кресле.

Лукашенко пытался вручить инвалиду букет, но у того не оказалось рук, чтобы принять его. Белорусский лидер не растерялся и попытался уложить букет на инвалида, но мужчина, стоящий рядом, вовремя спохватился, перехватил у Лукашенко цветы и забрал себе.

Глава страны после этого похлопал инвалида по плечу и пошел дальше.

Отмечается, что белорусские телеканалы не показали этот момент в сюжетах новостей.

Ранее Лукашенко призвал власти Узбекистана извлечь уроки из ситуации в Казахстане, где в начале января прошли протесты и беспорядки.