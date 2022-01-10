Лукашенко заявил, что из ситуации в Казахстане уроки должен извлечь Узбекистан

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что уроки из ситуации в Казахстане прежде всего должен извлечь Узбекистан. Он подчеркнул, что есть много недоброжелателей, стремящихся подорвать ситуацию вокруг стран Центральной Азии.

«Уроки из ситуации в Казахстане должны быть извлечены — прежде всего в Узбекистане», — процитировал «Царьград» слова главы Белоруссии.

Массовые протесты начались в Казахстане 2 января 2022 года. Сначала люди вышли на мирные акции из-за повышения цен на газ, но после протесты начали принимать характер беспорядков. Властям Казахстана пришлось принять ряд мер, чтобы противостоять разрушениям.

Глава страны Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. По всей стране до 19 января ввели режим чрезвычайного положения. Для налаживания обстановки также пришлось прибегнуть к помощи миротворческих отрядов ОДКБ.

По данным ООН, в ходе акций пострадали больше тысячи человек. Почти восемь тысяч человек задержали, передало МВД Казахстана.