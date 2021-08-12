Лукашенко попросил «не ругаться матом» медика в разговоре о вакцине против COVID-19

Научные термины, звучавшие на встрече о производстве вакцин от коронавируса, смутили президента Белоруссии Александра Лукашенко. Выступавших чиновников он попросил прекратить «ругаться».

Реакцию главы республики на обилие медицинских понятий опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».

«Ну ладно, не ругайся матом», — пошутил Лукашенко в разговоре с доктором медицинских наук и руководителем администрации президента Александром Косинцем.

Белорусский президент посетовал, что ему следовало выучить эти термины. Знаний, полученных на «истфаке и экфаке», не хватило для поддержания беседы на высоком уровне.

Лукашенко 12 августа побывал на ОАО «БелВитунифарм» в Витебском районе. На предприятии планируется организовать производство белорусской вакцины от коронавируса.