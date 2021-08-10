Лукашенко перепутал журналистку New York Times с репортером «из регионов»

Пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт во время «Большого разговора» в зале Дворца Независимости в Минске обратила внимание, что представители региональной прессы не задали ни одного вопроса. Глава республики указал на девушку, сидевшую в первом ряду, и предложил дать ей слово.

По данным РИА «Новости», Эйсман уточнила, кого он имел в виду, и со смехом обратилась к ней: «Вам дали слово, чего вы ждете? Пожалуйста».

Девушка ответила: «Спасибо. Здравствуйте. Валери Хопкинс, газета New York Times».

Александр Лукашенко во время «Большого разговора» заявил, что вскоре на посту президента его может сменить другой человек. Он подчеркнул, что не будет цепляться за кресло «посиневшими пальцами» и предложил журналистам «не париться».