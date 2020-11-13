Лукашенко пообещал, что у него не будет преемников

Президент Александр Лукашенко не собирается передавать власть в Белоруссии никакому преемнику. Он поклялся, что следующего лидера страны выберет народ.

«Никакого транзита власти! Никаких преемников. Кого народ изберет — так и будет. Я поклялся. Я пообещал, что будет так, как решит белорусский народ», — приводит РИА «Новости» слова действующего главы Белорусского государства Александра Лукашенко.

Он уже не раз озвучивал эту мысль и клятву. Еще семь лет назад в интервью RT президент Белоруссии сказал, что ни в коем случае не будет передавать власть своим родным, близким, родственникам или детям.

9 августа Лукашенко в очередной раз выиграл президентские выборы с результатом 80,1%. Несогласные с официальными результатами ЦИК белорусы вышли на улицы. По стране прокатилась волна массовых протестов и стычек с силовиками. Волнения не утихают уже четвертый месяц. Белорусская оппозиция сформировала координационный совет.

На этой неделе на встрече с председателем Федерации профсоюзов Белоруссии Михаилом Ордой Лукашенко заявил, что «беглые „протестуны“ не возьмут страну „тепленькой“» на фоне экономических проблем из-за коронавируса.