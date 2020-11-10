Беглые «протестуны» не возьмут Белоруссию «тепленькой» — Лукашенко
«Наши же „протестуны“ и особенно беглые, которые сидят в Польше и Литве, рассчитывают на то, что к весне экономика обвалится, как везде, и мы тут придем, возьмем Беларусь „тепленькой“. Ни черта подобного! Не возьмут они Беларусь „тепленькой“. Мы выстоим. Но будет непросто», — приводит издание «СБ. Беларусь сегодня» слова Лукашенко.
Президент республики добавил, что COVID-19 превратился из болезни в политику — на фоне пандемии и обрушения экономики мир захлестнула волна мятежей и бунтов. Он пообещал сохранить сегодняшний уровень жизни в Белоруссии, несмотря на все сложности.
Массовые протесты начались в Белоруссии после президентских выборов в августе. Несогласные с официальными результатами голосования, согласно которым Лукашенко одержал безоговорочную победу, вышли на улицу. Акции и стычки с силовиками продолжаются до сих пор.
На прошлой неделе Евросоюз ввел санкции против действующего президента республики.