Пандемия коронавируса продолжает разрушать экономику многих стран. Беглые протестующие за границей ждут обвала в Белоруссии, чтобы взять республику «тепленькой», но у них ничего не выйдет. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко на встрече с председателем Федерации профсоюзов Белоруссии Михаилом Ордой.

«Наши же „протестуны“ и особенно беглые, которые сидят в Польше и Литве, рассчитывают на то, что к весне экономика обвалится, как везде, и мы тут придем, возьмем Беларусь „тепленькой“. Ни черта подобного! Не возьмут они Беларусь „тепленькой“. Мы выстоим. Но будет непросто», — приводит издание «СБ. Беларусь сегодня» слова Лукашенко.

Президент республики добавил, что COVID-19 превратился из болезни в политику — на фоне пандемии и обрушения экономики мир захлестнула волна мятежей и бунтов. Он пообещал сохранить сегодняшний уровень жизни в Белоруссии, несмотря на все сложности.

Массовые протесты начались в Белоруссии после президентских выборов в августе. Несогласные с официальными результатами голосования, согласно которым Лукашенко одержал безоговорочную победу, вышли на улицу. Акции и стычки с силовиками продолжаются до сих пор.

На прошлой неделе Евросоюз ввел санкции против действующего президента республики.