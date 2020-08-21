Лукашенко пообещал, что ситуация в Белоруссии разрешится «в ближайшие дни»

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, намерен решить проблему с ситуацией в государстве уже «в ближайшие дни». По его словам, протесты были подготовлены.

«В Минске, еще где-то, кому-то [ситуация] не нравится. Это естественно. Но это не должно вас волновать, это моя проблема, которую я должен решать, и мы ее решаем. И поверьте, в ближайшие дни решим», — сказал Лукашенко, общаясь с работниками автокомбината «Дзержинский». Его слова приводит БелТА.

Он отметил, что эту «заварушку» в Белоруссии специально подготовили. Политик считает, что Запад решил рассорить республику с Россией.

«Сейчас они хотят установить этот балто-черноморский коридор, санитарный кордон — три балтийских республики, мы и Украина», — добавил Лукашенко.

По его мнению, за всем стоят США, а «европейцы подыгрывают». Президент также сообщил, что под Варшавой создали специальный центр. Однако Минск следит за ситуацией и знает, чем там занимаются.

Обстановка в Белоруссии накалилась после проведения очередных президентских выборов. По данным ЦИК, в шестой раз на них победил Лукашенко с 80,1% голосов. Его ближайший соперник — Светлана Тихановская — получила 10,1%. Однако она не согласна с таким результатом и требует перевыборов. В стране проходят акции протеста.

Сейчас лидер оппозиции находится в Литве, но готова вернуться на родину при определенных условиях.