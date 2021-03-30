Лукашенко подписал указ об ответных санкциях

Белоруссия запретила ввоз ряда товаров и импорт услуг от представителей государств, которые ввели санкции против страны. Указ «О применении специальных мер» уже подписал белорусский президент Александр Лукашенко.

Документ принят для «обеспечения безопасности и защиты национальных интересов Республики Беларусь», отметили в пресс-службе Лукашенко.

Указом наложен запрет на ввоз в страну определенных категорий товаров, работ или услуг. Это касается юридических или физических лиц из стран, которые приняли «в отношении белорусских юридических или физических лиц» ограничительные меры.

Перечень попавших под ответные санкции Минска людей и организаций не приводится. Его установит Совет Министров.

Ранее в Совете безопасности республики пообещали в ближайшее время обнародовать списки тех, кто руководил незаконными протестами в стране. Их назвали предателями, которые «убежали и из-за границы пытаются столкнуть людей друг с другом», а протестующих считают «пушечным мясом».

Кроме того, Светлана Тихановская и оппозиционная инициатива BYPOL стали фигурантами уголовное дело о подготовке теракта.