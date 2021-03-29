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    29 марта 2021, 17:28

    Власти Белоруссии пообещали опубликовать списки «предателей», когда придет время

    Андрей Иванов

    Списки людей, которые руководят незаконными протестами в Белоруссии, обнародуют в ближайшее время. Об этом сообщил государственный секретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович.

    Власти Белоруссии пообещали опубликовать списки «предателей», когда придет время

    «Так называемые лидеры, которые „переживают“ за то, что творится на территории страны. Предатели, по-другому не назову, которые входят в BYPOL. <…> Все эти негодяи у нас переписаны, и, скорее всего, в ближайшее время мы эти списки опубликуем, чтобы они знали, что мы их знаем. Это люди, которые бросили свою страну, убежали и из-за границы пытаются столкнуть людей друг с другом», — приводит БелТА слова Вольфовича после совещания у президента Белоруссии Александра Лукашенко.

    Он добавил, что эти люди не думают о том, что может произойти с белорусами, которые по их призывам участвуют в противозаконных акциях и «рассматривают протестующих как пушечное мясо». Вольфович подчеркнул, что об оперативных вещах раньше времени говорить нельзя.

    До этого заявления в Генпрокуратуре Белоруссии сообщили, что против Светланы Тихановской и оппозиционной инициативы BYPOL завели уголовное дело о подготовке теракта.