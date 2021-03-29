Власти Белоруссии пообещали опубликовать списки «предателей», когда придет время

Списки людей, которые руководят незаконными протестами в Белоруссии, обнародуют в ближайшее время. Об этом сообщил государственный секретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович.

«Так называемые лидеры, которые „переживают“ за то, что творится на территории страны. Предатели, по-другому не назову, которые входят в BYPOL. <…> Все эти негодяи у нас переписаны, и, скорее всего, в ближайшее время мы эти списки опубликуем, чтобы они знали, что мы их знаем. Это люди, которые бросили свою страну, убежали и из-за границы пытаются столкнуть людей друг с другом», — приводит БелТА слова Вольфовича после совещания у президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Он добавил, что эти люди не думают о том, что может произойти с белорусами, которые по их призывам участвуют в противозаконных акциях и «рассматривают протестующих как пушечное мясо». Вольфович подчеркнул, что об оперативных вещах раньше времени говорить нельзя.

До этого заявления в Генпрокуратуре Белоруссии сообщили, что против Светланы Тихановской и оппозиционной инициативы BYPOL завели уголовное дело о подготовке теракта.