«Лукашенко перестал доверять»: политолог объяснил кадровые перестановки в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил в отставку главу КГБ республики, потому что перестал ему доверять. Он решил заменить его на более лояльных и компетентных в его понимании людей. Таким мнением с «360» поделилась политолог Наталия Елисеева.

«С учетом волнений, которые происходят сейчас внутри страны, эти перестановки могут говорить о том, что Лукашенко перестал этим людям доверять. У него были какие-то сомнения касательно их работы, и он решил их заменить на более лояльных и компетентных людей в его понимании», — заявила Елисеева.

Собеседница подчеркнула, что Лукашенко сейчас взял курс на тесные взаимоотношения с Россией. Какие-то препятствия на этом пути ему сейчас ни к чему. Этими препятствиями могли быть и отправленные в отставку люди. Кадровые перестановки во власти — это сигнал, что любого, в ком сомневается президент Белоруссии, могут заменить на лояльного.

Ранее СМИ сообщили, что глава Белорусского государства отправил в отставку руководителей Совбеза и КГБ — Андрея Равкова и Валерия Вакульчика. Вакульчика назначили на должность государственного секретаря Совета безопасности. КГБ возглавил Иван Тертель.

9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, победу одержал Лукашенко. Он набрал 80,1% голосов, а его соперница Светлана Тихановская заручилась поддержкой 10,1% избирателей. После этого в стране начались массовые протесты и стычки с силовиками.