Лукашенко перекрыл границу Белоруссии с Украиной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил полностью перекрыть границу Белоруссии с Украиной. Об этом сообщил сам белорусский лидер на торжественном собрании в честь Дня независимости.

Его слова процитировало БелТА.

«Огромное количество оружия поступает из Украины в Беларусь. Поэтому я поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной», — отметил Лукашенко.

Президент Белоруссии также отметил, что в республике выявили спящие террористические ячейки. Он подчеркнул, что к ним причастны Германия, Украина, США, Польша и Литва. Цель ячеек, которые называют себя «отрядами самообороны», — «насильственная смена власти в день икс». При этом Лукашенко добавил, что они сами не знают, когда наступит этот день. Для них главное — подвести к нему белорусский народ.

Ранее белорусский лидер заявил, что в стране завершилась масштабная антитеррористическая операция. Он подчеркнул, что теперь страна готова предъявить претензии руководству Германии, в том числе канцлеру Ангеле Меркель.

«После сегодняшнего окончания мероприятий по линии контрразведки мы уже не какому-то Хайко Маасу, министру иностранных дел Германии, предъявим претензии, но самому канцлеру и кое-кому из руководства Германии. Об этом позже», — сказал он.