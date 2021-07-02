Лукашенко пригрозил Германии после завершения антитеррористической операции

Александр Лукашенко заявил о завершении масштабной антитеррористической операции в Белоруссии. Он отметил, что готов предъявить Германии претензии. В ближайшее время он пообещал раскрыть подробности.

О завершении антитеррористической операции президент Белоруссии рассказал во время церемонии вручения государственных наград во Дворце независимости. Об этом сообщил RT со ссылкой на БелТА.

«После сегодняшнего окончания мероприятий по линии контрразведки мы уже не какому-то Хайко Маасу, министру иностранных дел Германии, предъявим претензии, но к самому канцлеру и кое-кому из руководства Германии. Об этом позже», — сказал Лукашенко.

Он отметил, что правительство страны предполагало, что они начнут «экономически их душить», но, по заявлению Лукашенко, масштабный террор направлен на людей и объекты внутри страны.

Ранее президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Лидеры обсудили проблематику санкционного давления на Белоруссию. Путин пообещал продолжить всесторонне помогать братской стране. Лукашенко после разговора с российским лидером предложил разработать долгосрочную стратегию интеграции России и Белоруссии в рамках Союзного государства.