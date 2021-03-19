Лукашенко назвал возможных кандидатов на пост президента Белоруссии

Глава Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что для новых президентских выборов есть кандидаты. В числе достойных он вспомнил губернатора Гродненской области Владимира Караника и своего регионального помощника Юрия Караева.

«Они могут участвовать в президентских выборах. Они будут крепкими кандидатами. Один генерал, второй губернатор», — сказал Лукашенко, передал портал Tut.by в своем Telegram-канале.

Ранее 19 марта бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская выразила надежду на проведение новых президентских выборов в стране в 2021 году. В своем новом видео на YouTube-канале сообщила, что представители ОБСЕ и ООН выразили готовность «организовать площадку и вынудить руководство страны пойти на диалог с оппозицией», написало ИА НСН.

Общаясь на тему преемника, Лукашенко неоднократно подчеркивал, что его дети не будут баллотироваться в президенты.