Тихановская заявила, что ООН готова «вынудить» Белоруссию на диалог с оппозицией

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в новом видео на своем YouTube-канале сообщила, что представители ОБСЕ и ООН выразили готовность «организовать площадку и вынудить руководство страны пойти на диалог с оппозицией», написало ИА НСН.

Она отметила, что на платформе «Голос» началось онлайн-голосование по теме переговоров с президентом республики Александром Лукашенко с участием международных посредников.

«Мы запускаем это голосование не вместо уличных протестов, мы делаем это вместе с уличными протестами», — заявила Тихановская.

Политический деятель уточнила, что подготовка этого заявления длилась семь месяцев. Все это время она «работала с иностранными политиками».