Лукашенко ответил на вопрос о едином президенте для России и Белоруссии

Союзное государство России и Белоруссии предусматривает сохранение независимости стран. Об этом в интервью журналисту «Би-би-си» Стивену Розенбергу заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Отрывок беседы опубликовал Telegram-канал «Пул первого».

По словам белорусского лидера, в основе идеи Союзного государства, которую разрабатывали еще в 90-х годах, лежит сохранение суверенитета России и Белоруссии. Но при этом объединение двух стран предусматривает создание единого союза.

«Мы четко определялись, что это будут две страны: Россия и Белоруссия, которые будут мощнее, чем унитарное государство. Вопрос единого президента Союзного государства с Путиным не обсуждался. Такого вопроса на повестке дня не стоит», — подчеркнул он.

О концепции создания единого государства с сохранением независимости двух стран президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял в интервью главному редактору журнала «Национальная оборона» Игорю Коротченко.

Белорусский лидер отметил, что именно такие моменты прописаны в 28 программах Союзного Государства, которые он вместе с президентом России Владимиром Путиным подписал 4 ноября.

По словам Лукашенко, в основе союза будут лежать близкие отношения двух независимых стран, которые смогут действовать, как одна страна.