Лукашенко заявил о новой сути интеграции с Россией

Россия и Белоруссия ведут совместную работу, фактически как единое государство, но при этом сохраняют свою независимость. Как пояснил глава союзной республики Александр Лукашенко, это новая, переосмысленная форма интеграции двух стран. Такое заявление он сделал в интервью главному редактору журнала «Национальная оборона» Игорю Коротченко.

Так белорусский лидер прокомментировал подписанные 4 ноября 28 программ Союзного государства. По словам Лукашенко, большая часть принятых программ, по которым будет вестись работа, касается социальной и экономической сфер.

«Это кооперация, единые программы, мы наконец начали делать по основным направлениям», — заявил Лукашенко.

Он отметил, что о прямом объединении двух стран речи не идет. Каждое из государств сохранит свою независимость, но отношения будут настолько близкими, что действовать они будут как одна страна.

«Мы, будучи суверенными государствами, настолько умны, <…> что, имея два суверенных государства, можем иметь настолько тесные отношения, что как в едином государстве будет», — подчеркнул президент Белоруссии, пояснив, что в этом заключается суть переосмысленной интеграции двух стран.